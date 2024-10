Areus, d'estate oltre 40mila interventi tra Oristano e Cagliari

Si è concluso lo scorso 30 settembre il Piano di potenziamento estivo promosso dell’Azienda Regionale per l’Emergenza Urgenza (Areus) che ha permesso di ampliare e ottimizzare l’offerta dei servizi di soccorso in tutto il territorio per far fronte all’elevato afflusso turistico nelle principali località balneari del Sud Sardegna, Sulcis Iglesiente e Oristano. Il Servizio Territoriale di Emergenza Urgenza del 118 ha visto le associazioni di volontariato e le cooperative sociali, già convenzionate con Areus, garantire l’estensione h24 dell’orario di attività prestato nelle zone costiere nelle quali è già operativo tutto l’anno il servizio di soccorso giornaliero. In più, sono state attivate, per tutto il periodo estivo, nuove postazioni 118 di base e infermieristiche in altre località balneari dell’isola. La Centrale 118 di Cagliari dal 15 giugno al 30 settembre ha gestito più di 40.000 eventi, toccando +40% nel mese di agosto, rispetto alla media annuale. Grazie alla disponibilità degli infermieri Areus, l’Azienda ha potuto contare anche quest’anno sui mezzi di soccorso infermieristici in grado di gestire con maggiore appropriatezza

