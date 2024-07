Sedilo, cresce l'attesa per l'Ardia di San Costantino

Foto: Pietro Di Fontana. A Sedilo è tutto pronto per la grande Ardia di San Costantino 2024, dopo le verifiche di sicurezza di stamattina, che hanno dato esito positivo. Il paese è pervaso dall’emozionante attesa della corsa in onore del Santo imperatore, che avrà luogo domani, sabato 6 luglio, alle ore 19, quando il capo corsa Mario Meloni, affiancato dalle bandiere Michele Carboni e Costantino Atzas, darà il via da “Su Frontigheddu” al gruppo di circa cento cavalieri. Il sindaco Salvatore Pes sottolinea che l’Ardia non continua solo per tradizione, ma per la profonda devozione verso San Costantino che anima ogni sedilese. L’evento coinvolge attivamente Comune, Parrocchia, associazione “Santu Antinu”, fucilieri, servizio d’ordine, Protezione Civile e volontari, tutti impegnati nelle preparazioni. L’organizzazione è ben collaudata, con attenzione alle regole di sicurezza e responsabilità personale. Il servizio d’ordine gestisce i parcheggi per garantire un flusso ordinato. Gli arrivi a Sedilo sono guidati attraverso specifici percorsi da Sud e Nord per facilitare l’accesso all’anfiteatro naturale di San Costantino.

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

