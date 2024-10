Arrestati due giovani a Fordongianus per spaccio di marijuana

I carabinieri di Fordongianus hanno arrestato, in flagranza di reato, due giovani residenti nella provincia di Oristano, entrambi con precedenti penali, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti (marijuana). L’operazione è avvenuta mercoledì mattina, quando i militari, mentre percorrevano la strada lungo il fiume Tirso, hanno notato un ragazzo con un sacchetto di plastica in mano. Alla vista delle forze dell’ordine, il giovane ha tentato una fuga precipitosa. Ne è scaturito un rocambolesco inseguimento a piedi tra le vie del centro cittadino, durante il quale i Carabinieri sono riusciti a bloccare il fuggitivo mentre tentava di accedere, dal lato del conducente, a una Fiat Stilo parcheggiata in una via secondaria. All’interno del veicolo, sul lato passeggero, si trovava un altro giovane in attesa. I carabinieri hanno recuperato il sacchetto che il primo ragazzo aveva cercato di abbandonare durante la fuga. Al suo interno, avvolti in una busta di carta, sono stati rinvenuti 230 grammi di marijuana, successivamente sequestrati. Una perquisizione domiciliare ha consentito

