Baressa si colora con i fiori di mandorlo, il laboratorio artistico

I cittadini di Baressa sono pronti a trasformare le strade del paese in un’esplosione di colori, celebrando il prodotto simbolo del territorio: la mandorla. Martedì 8 e mercoledì 9 ottobre, nell’ambito della manifestazione regionale “Ceas Aperti”, il centro di educazione ambientale “Il Mandorlo” accoglierà la popolazione per l’iniziativa “Fioritura collettiva: i mandorli di Baressa”. L’evento mira a coinvolgere l’intera comunità nella creazione di un’opera d’arte collettiva. Grazie alla guida dell’artista Jubanna, i partecipanti potranno cimentarsi nella realizzazione di fiori di mandorlo in ceramica, che saranno successivamente esposti per abbellire le strade del paese. L’invito, come sottolineato dal sindaco Mauro Cau e dal vice sindaco Mirko Pisu, è esteso a tutti: bambini, adolescenti, giovani, adulti e anziani. “Sarà una bella occasione per stare insieme, rafforzare lo spirito di comunità, contribuire a rendere il nostro centro abitato più accogliente e colorato, ma anche ad accrescere la coscienza ambientale di tutti noi cittadini di Baressa”, hanno dichiarato Cau e Pisu. L’appuntamento, organizzato dal Consorzio Due Giare, è fissato

