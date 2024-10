Raccolta sangue in provincia di Oristano, date e sedi per ottobre

Il dottor Mauro Murgia, responsabile del centro trasfusionale dell’ospedale San Martino di Oristano, ha auspicato che il mese di ottobre, appena iniziato, sia un’opportunità per i donatori di sangue a compiere un gesto di solidarietà. Ha quindi incoraggiato tutti a recarsi presso il centro trasfusionale dell’ospedale o a partecipare alle giornate di raccolta organizzate dalle sezioni locali dell’Avis in tutta la provincia. Tutti coloro che vogliono donare si possono presentare dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle ore 12, presso il centro trasfusionale dell’ospedale San Martino di Oristano. Non occorre prenotarsi. Il dottor Murgia ha precisato: “Solo nella nostra sede possiamo ricavare dalla stessa sacca anche un’unità di piastrine necessaria per i pazienti oncoematologici”. Anche a ottobre i volontari delle sezioni locali dell’Avis di tutta la provincia impegnati per organizzare quindici giornate per la raccolta di sacche di sangue nelle loro sedi. Gli appuntamenti. Domani sabato 5 ottobre a Mogoro, domenica 6 a Terralba, sabato 12 a Gonnosnò, domenica 13 a Marrubiu e San Vero Milis, mercoledì 16

