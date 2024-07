Il Comune al servizio dei cittadini, a Terralba arriva Municipium

Il Comune di Terralba si avvicina ai cittadini e sceglie di comunicare con un’applicazione per smartphone. Si tratta di Municipium, app del Gruppo Maggioli, la più completa e la più premiata, già attiva con successo in più di 1.000 enti italiani. Municipium è lo strumento adatto a un’amministrazione semplice, digitale e amica del cittadino perché permette una comunicazione semplice e immediata a doppio senso: il Comune può informare i propri cittadini e i cittadini possono interagire con il proprio Comune. L’app offre infatti al Comune la possibilità di inviare ai cittadini comunicazioni istantanee con il sistema di notifiche push, e di segnalare gli eventi presenti sul territorio. I cittadini possono condividere eventi e news comunali via sms, Whatsapp e social network direttamente dall’app, e possono consultare facilmente le mappe dei punti di interesse del Comune, aggiornati con le informazioni di contatto e gli orari di apertura. Municipium fornisce anche un’ampia gamma di servizi per la raccolta differenziata porta-a-porta: all’interno si possono ricevere le notifiche del calendario dei rifiuti, vi sono le modalità per

