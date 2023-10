Torna in funzione la Tac al San Martino, ma si rompe l’apparecchio per la risonanza magnetica

Oristano

Per la riparazione si è dovuto attendere un pezzo in arrivo dalla Germania

Ha ripreso a funzionare nella mattinata di oggi la Tac del “San Martino” di Oristano, ma nel frattempo si è fermata la macchina utilizzata per la risonanza magnetica.

Ferma da venerdì scorso per un guasto a un componente, la Tac è stata riparata e collaudata oggi dai tecnici della ditta fornitrice, che ne curano la manutenzione e che hanno dovuto far arrivare dalla Germania il pezzo di ricambio da installare. Rientra così la grave emergenza insorta nello scorso fine settimana per la mancata disponibilità di questo macchinario, ormai fondamentale per la diagnosi di numerose patologie, molte delle quali tempo dipendenti, cioè con necessità di diagnosi e interventi rapidi.

Il fermo della Tac di Oristano ha coinciso con il malfunzionamento anche della Tac dell’ospedale di San Gavino, anche quella ora nuovamente in funzione, e con la indisponibilità di una Tac all’ospedale di Bosa. Al “Mastino” infatti già a fine settembre è stata smantellata la vecchia Tac, per consentire l’avvio dei lavori in vista dell’arrivo della nuova e modernissima apparecchiatura, che sarà però in funzione solo dall’anno prossimo. Quando però non ci sarà più l’anestesista che ora segue gli accertamenti con mezzo di contrasto. Sottoutilizzata, poi, la Tac di Ghilarza, per la disponibilità dell’anestesista solo per un giorno alla settimana e dei radiologi solo per alcuni giorni.

Intanto al San Martino già da alcuni giorni non funziona la risonanza magnetica, e al momento non si può dire per quanto tempo ancora dovrà rimanere ferma. A farne le spese sono i ricoverati e quanti accedono al pronto soccorso. Un disagio già patito nei giorni scorsi per la indisponibilità di una Tac in un bacino di utenza di oltre 200 mila persone, che ha comportato l’allungarsi delle degenze o l’invio ad altri ospedali dell’isola di quanti dovevo essere sottoposti a questo accertamento.

Da ricordare che da 4 anni e mezzo si attende al San Martino la installazione della nuova Tac da 800 mila euro acquistata e mai arrivata perché non si era trovato un accordo sulla sua localizzazione, poi prevista nei locali della Radiologia Territoriale, nel corpo P.

Poco più di un mese fa, inoltre, è stata acquistata una seconda Tac, da destinare sempre al San Martino ma al corpo Dea, in sostituzione di quella che si è fermata nei giorni scorsi, in funzione da 14 anni e ormai obsoleta.

