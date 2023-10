La Fondazione Hymnos e il canto polifonico: primo appuntamento a Santu Lussurgiu

Santu Lussurgiu

Domenica al via la rassegna itinerante “Isculta, Abbàida, Cumprende”

Rassegne di musica e cinema, incontri con studiosi, documentazione e ricerca, laboratori e concerti dal vivo: la Fondazione Hymnos presenta le nuove iniziative per la valorizzazione del canto polifonico liturgico, paraliturgico e profano. Il primo appuntamento è in programma domenica prossima, 22 ottobre, a Santu Lussurgiu con il via di “Isculta, Abbàida, Cumprende”, rassegna itinerante che propone libri, proiezioni di film e ascolti guidati per promuovere la musica in dialogo con la letteratura e il cinema documentario e creare spazi di dibattito e condivisione,

Marco Lutzu, docente di etnomusicologia all’Università di Cagliari, presenterà “Deus ti salvet Maria: l’Ave Maria sarda tra devozione, identità e popular music”, in una conversazione con Nicolò Migheli. Si inizia alle 17.30 nella sede di Hymnos, a Casa di Donna Caterina, in via Bonaria. La serata sarà arricchita dai canti de Su Cuncordu ‘e su Rosariu di Santu Lussurgiu.

Per dare il via a questo nuovo corso della Fondazione sono in partenza una serie di attività: musica, incontri con studiosi, ricerca e un grande archivio multimediale, laboratori e concerti dal vivo legati alla valorizzazione del canto polifonico tradizionale. I progetti di punta sono “Istudiantes”, incontri intergenerazionali di canto a più voci, e la rassegna “Isculta, Abbàida, Cumprende”. Le nuove iniziative per la valorizzazione del canto polifonico liturgico, paraliturgico e profano coinvolgeranno i comuni di Santu Lussurgiu, Aggius, Aidomaggiore, Bortigali, Nughedu San Nicolò, Scano di Montiferro e Sennariolo, che hanno aderito alla rete territoriale di Hymnos.

“A questo traguardo siamo arrivati grazie alla perseveranza di quanti hanno continuato a credere nelle potenzialità di questo grande progetto che è la Fondazione Hymnos”, commenta la presidente Maria Tiziana Putzolu, “un progetto di grande respiro che ha visto l’impegno dell’ amministrazione comunale di Santu Lussurgiu, Comune capofila della Rete Hymnos, e del sindaco Diego Loi, del consiglio di amministrazione della Fondazione, dei consulenti scientifici Ignazio Macchiarella e Giampaolo Mele delle Università di Cagliari e di Sassari. Determinante anche il contributo della Regione Sardegna per le iniziative del 2023 e 2024”.

“A Scano di Montiferro il 14 ottobre abbiamo avviato Istudiantes”, aggiunge Diego Pani, etnomusicologo e project manager della Fondazione. “Si tratta di un ambizioso progetto che mira a valorizzare, attraverso incontri intergenerazionali di canto a più voci, il canto a quattro parti vocali della tradizione orale sarda con il confronto tra le generazioni più giovani e i cantori di riconosciuta maestria con workshop e giornate di studio”. Agli incontri si affianca la raccolta di registrazioni storiche in vari formati, dalle cassette ai cd e alle bobine, che verranno digitalizzate in alta qualità per garantirne la salvaguardia.

Il progetto Istudiantes si concluderà l’11 novembre a Scano di Montiferro con una serata finale aperta a tutta la comunità. Ogni percorso laboratoriale terminerà con un evento aperto al pubblico. Sono ai blocchi di partenza, per lo stesso progetto, i laboratori del Comune di Sennariolo e di Bortigali, alla fine dell’anno.

Le azioni Hymnos si chiuderanno alla fine del 2023, con un evento dedicato al canto natalizio de “Sos Tres Res”, a cui parteciperanno i cori dei paesi di Aidomaggiore, Nughedu San Nicolò, Bonnanaro, Castelsardo, Thiesi, Cheremule. Tra le tante attività in calendario anche la rassegna “A cappella – Hymnos incontra le polifonie del Mediterraneo”.

Un ricco calendario di eventi scientifici, dunque, ma anche di apertura al pubblico, per un ambizioso progetto di salvaguardia e recupero di un grande patrimonio identitario dell’isola.

Giovedì, 19 ottobre 2023