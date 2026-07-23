(Adnkronos) - Nel corso della notte i Carabinieri della Compagnia di Lanusei e del Nucleo investigativo del Comando Provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un minore, il fratello della ragazza investita, che, ieri pomeriggio, intorno alle 18, a Bari Sardo (Nu), in località Circullai, aveva inferto delle coltellate rivelatesi fatali per un 19enne del posto, Simone Concas.

I fatti sono scaturiti da una lite, la cui esatta dinamica e ragione sono tuttora in corso di accertamento, durante la quale era stata anche investita una ragazza del paese dalla l'auto apparentemente condotta dalla vittima. La giovane è stata trasportata dall'elisoccorso all'ospedale Brotzu di Cagliari per le gravi ferite riporate. Le indagini sono dirette dalla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Cagliari e da quella presso il Tribunale di Lanusei. Il fermato sarà accompagnato presso l’istituto minorile di Quartucciu (Ca). Le indagini sono in corso per stabilire l'esatta dinamica dei fatti.

Sono al vaglio degli inquirenti diverse ipotesi investigative. La pista più accreditata sarebbe quella che riconduce il tragico episodio a una banale lite per vendetta causata dall'investimento di una 21enne del paese che stava passeggiando, in compagnia del suo fidanzato e del fratello minore, vicino al campo sportivo comunale. Il tutto si sarebbe consumato nel giro di pochissimi istanti. Il fidanzato, e lo stesso fratello minore della giovane, da questa notte in stato di fermo di indiziato di delitto, viste le condizioni della ragazza, avrebbero inseguito il presunto investitore, che aveva già abbandonato la sua auto ed era scappato a piedi, probabilmente impaurito.

Quindi, a pochi passi dall'ingresso del campo sportivo, l'avrebbero 'fermato' e sarebbe scoppiata una violenta lite, poi degenerata. Sarebbe quindi spuntato fuori un coltello con il quale il minore indiziato del delitto avrebbe colpito la vittima. E' una delle ipotesi investigative sulle quali stanno lavorando gli inquirenti, che starebbero analizzando anche una lite di qualche giorno fa.

La ragazza invece, ferita gravemente alle gambe dall'utilitaria dell'investitore, è stata trasportata all'ospedale Brotzu di Cagliari per le gravi ferite riportate. Non è in pericolo di vita. La sua testimonianza sarà determinante per ricostruire precisamente l'esatta dinamica dei fatti. Le indagini sono dirette dalla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Cagliari e da quella presso il Tribunale di Lanusei. Il fermato sarà accompagnato stamani all’Istituto minorile di Quartucciu (Ca).