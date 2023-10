Sorpreso a vendere marijuana, in casa aveva un deposito di droga: arrestato

Cronaca Operazione dei carabinieri

Cagliari

Operazione dei carabinieri

Sorpreso mentre cedeva una dose di marijuana, è stato arrestato dai carabinieri che subito dopo a casa sua, durante una perquisizione, hanno trovato un deposito di stupefacenti: 10,1 grammi di cocaina, 690 grammi di boccioli di marijuana, 500 grammi di foglie di marijuana, un apparecchio per termosaldatura, un bilancino di precisione, vario materiale per il confezionamento in dosi dello stupefacente, oltre a denaro contante.

Nel carcere di Uta è finito un disoccupato di 35 anni di Sestu, dove l’operazione dei carabinieri è stata portata a termine.

I militari stavano eseguendo un servizio mirato contro lo smercio di stupefacenti. Hanno sorpreso l’uomo mentre cedeva la dose di marijuana a un disoccupato di 46 anni. Da qui l’arresto e la perqusizione successiva.

Il trentacinquenne, già noto alle forze dell’ordine, dovrà rispondere di cessione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’acquirente, invece, è stato segnalato alla Prefettura di Cagliari come assuntore di stupefacenti.

Sabato, 21 ottobre 2023

commenta