La magia del nouveau cirque, con lo spettacolo Clown in viaggio di e con Virginia Viviano in scena venerdì 7 agosto alle 20.15 nel Parco della Biblioteca di Santu Lussurgiu, dà il via al 18/o Festival Percorsi Teatrali organizzato dal Teatro del Segno.
Nel paese del Montiferru, dal 7 fino al 16
agosto, un ricco programma tra spettacoli en plein air e laboratori
a misura di giovanissimi, con un duplice omaggio a Dario Fo e
Salvatore Cambosu, oltre a Una Favola al Giorno per i più piccoli e
le "apparizioni" dei personaggi nel cuore del centro storico con il
Teatro da Balcone.
"Quest'anno il Festival diventa "maggiorenne" -
dice all'ANSA il direttore artistico Stefano Ledda - un traguardo
importante per la manifestazione che negli anni ha ospitato artisti
del calibro di César Brie e che in questa edizione affronta temi
come bullismo, sicurezza sul lavoro, maternità e la condizione e il
ruolo delle donne nella società".
Nove titoli in cartellone, da Clown in Viaggio a
L'Isola del Tempo del Teatro Tragodia, l'8 agosto, con drammaturgia
e regia di Virginia Garau, da un monologo di Fausto Orrù, per un
ideale viaggio tra parole, musica e danze alla riscoperta di una
Sardegna arcaica.
Diario di un Triceratopo di e con Alessandro
Redegoso, produzione Il Crogiuolo, il 9, propone una riflessione
sul bullismo, dall'epoca dei dinosauri a oggi, mentre Caterina
"Civi" Civai, il 10, si ispira al teatro giapponese kamishibai per
le sue Storie a Manovella. Ritorna nel "paese nel vulcano" Fabrizio
Coniglio, attore, regista e drammaturgo, l'11 agosto, in prima
regionale con Al Fuoco! dove mette a confronto il disastro di
Marcinelle e il rogo della Thyssenkrupp.
Stefano Ledda (voce narrante) e Andrea Congia
(chitarre e synth)...