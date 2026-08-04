Clown in viaggio apre il 18/o festival Percorsi Teatrali - Notizie

La magia del nouveau cirque, con lo spettacolo Clown in viaggio di e con Virginia Viviano in scena venerdì 7 agosto alle 20.15 nel Parco della Biblioteca di Santu Lussurgiu, dà il via al 18/o Festival Percorsi Teatrali organizzato dal Teatro del Segno.Nel paese del Montiferru, dal 7 fino al 16 agosto, un ricco programma tra spettacoli en plein air e laboratori a misura di giovanissimi, con un duplice omaggio a Dario Fo e Salvatore Cambosu, oltre a Una Favola al Giorno per i più piccoli e le "apparizioni" dei personaggi nel cuore del centro storico con il Teatro da Balcone."Quest'anno il Festival diventa "maggiorenne" - dice all'ANSA il direttore artistico Stefano Ledda - un traguardo importante per la manifestazione che negli anni ha ospitato artisti del calibro di César Brie e che in questa edizione affronta temi come bullismo, sicurezza sul lavoro, maternità e la condizione e il ruolo delle donne nella società".Nove titoli in cartellone, da Clown in Viaggio a L'Isola del Tempo del Teatro Tragodia, l'8 agosto, con drammaturgia e regia di Virginia Garau, da un monologo di Fausto Orrù, per un ideale viaggio tra parole, musica e danze alla riscoperta di una Sardegna arcaica.Diario di un Triceratopo di e con Alessandro Redegoso, produzione Il Crogiuolo, il 9, propone una riflessione sul bullismo, dall'epoca dei dinosauri a oggi, mentre Caterina "Civi" Civai, il 10, si ispira al teatro giapponese kamishibai per le sue Storie a Manovella. Ritorna nel "paese nel vulcano" Fabrizio Coniglio, attore, regista e drammaturgo, l'11 agosto, in prima regionale con Al Fuoco! dove mette a confronto il disastro di Marcinelle e il rogo della Thyssenkrupp.Stefano Ledda (voce narrante) e Andrea Congia (chitarre e synth)...

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