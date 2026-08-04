Quattro persone sono rimaste ferite, due in modo grave, in uno scontro frontale fra due auto, successo questo pomeriggio lungo la statale 125 "Orientale sarda", nel territorio di Orosei.

Le due vetture, con quattro persone a bordo, si sono scontrate al km 228 della statale.

I vigili del fuoco hanno provveduto a estricare i feriti dalle lamiere delle auto e li hanno affidati alle cure del personale del 118, intervenuto sul posto con tre ambulanze e l'elicottero Areus.

Due delle persone ferite, le più gravi, sono state trasportate all'ospedale di Sassari in codice rosso con l'elisoccorso. Gli altri due feriti, più lievi, sono stati accompagnati all'ospedale di Nuoro.

L'Anas ha chiuso la strada in entrambi i sensi di marcia nel tratto compreso fra il km 225 e il km 230 per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza della carreggiata. Il traffico è stato deviato sulla viabilità locale.

Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi dell'incidente e stabilire le eventuali responsabilità.