S’infortuna in una zona impervia del litorale, recuperato grazie all’intervento dell’elicottero – Video

Bosa

Intervento di soccorso coordinato dalla Guardia costiera

Un giovane rimasto traumatizzato sul litorale di Bosa è stato soccorso con l’elicottero, che è dovuto intervenire stamane a Cala ‘e moro, località irraggiungibile dai soccorritori via terra e via mare.

Il giovane è stato trasferito all’ospedale marino di Alghero.

L’allarme è scattato intorno alle 10.30. Attivata la macchina dei soccorsi, immediato è stato l’intervento della Guardia Costiera dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Bosa che, sotto il

coordinamento del tenente di vascello Alessandra Gabrini, ha inviato sul posto una pattuglia via terra e battello Zodiac GC A63 via mare.

I marinai della Guardia Costiera di Bosa, in uno scenario di avverse condizioni meteo-marine e in presenza di un tratto di costa caratterizzato da scogli affioranti, ha garantito la cornice di sicurezza in attesa dell’arrivo dell’elisoccorso e successivamente durante tutte le operazioni di recupero dell’infortunato, avvenute appunto grazie all’impiego del verricello dell’elicottero del 118 e dei suoi operatori.

Gli uomini e le donne della Guardia Costiera operano 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso in sinergia con le altre istituzioni locali per assicurare la salvaguardia della vita umana in mare, operando anche in condizioni meteorologiche avverse.