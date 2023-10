Servitù militari e indennizzi bloccati: i pescatori pronti a marciare su Cagliari all’arrivo di Mattarella

Oristano

Associazioni e sindacati annunciano lo stato di agitazione e forme di protesta eclatanti

Proclamano lo stato di agitazione le imprese e i lavoratori della pesca delle marinerie della Sardegna interessate dagli sgomberi di specchi d’acqua per esercitazioni militari per i quali non arrivano gli indennizzi, bloccati per un pignoramento presso terzi promosso contro il Ministero della Difesa.

“A distanza di oltre dieci giorni, non senza rammarico, registriamo ancora una volta il mancato riscontro alle nostre richieste”, scrivono in una nota firmata da Giovanni Angelo Loi per Agci Agrital, Renato Murgia per Associazione Armatori Sardegna e Confcoperative Fedagripesca Sardegna Area Pesca, Mauro Steri per Legacoop Agroalimentare Dipartimento Pesca Sardegna, Enrico Marangoni per Unci Pesca Sardegna, Armatori Piccola Pesca Sardegna e Anapi Pesca Sardegna e Valentina Marci per Flai Cgil Sardegna.

I rappresentanti delle associazioni di categoria e sindacali danno conto di un “forte stato di agitazione presente nella categoria, ormai difficilmente arginabile e che potrebbe presto trasformarsi in forme di protesta, anche eclatanti”. Il rischio concreto è che marcino sul capoluogo regionale il prossimo 4 novembre, giornata nella quale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Cagliari per le celebrazioni delle Forze Armate.

I rappresentanti delle associazioni di categoria e sindacali ricordano come “lo scorso 10 ottobre avevano inoltrato una formale richiesta di informazioni indirizzata agli enti competenti, al fine di ristabilire un quadro certo che potesse allentare le tensioni presenti nella categoria, a cui non è seguito alcun riscontro”.

Ancora il 19 ottobre, dopo una assemblea partecipata hanno richiesto formalmente la convocazione del Tavolo tecnico sulle servitù militari istituito dalla Regione per “essere sentiti sulla problematica in essere e concordare le azioni volte al superamento della stessa”. Ancora una volta senza risposta. Da qui lo stato di agitazione.

Nei giorni scorsi si era interessato al problema il consigliere oristanese di Forza Italia, Emanuele Cera, che da tempo sta seguendo la vertenza. Aveva chiesto l’interessamento del presidente della Regione Christian Solinas, peraltro criticandone l’operato, ma senza ottenere risposta.

Martedì, 31 ottobre 2023