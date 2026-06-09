Sindaco sardo eletto è ai domiciliari, subito sospeso dalla Prefettura - Notizie

A fine maggio, quando era candidato alle comunali che si sono svolte ieri anche nel suo paese, Ottana, era stato sospeso dalla carica di sindaco dalla prefettura di Nuoro Alessandra Nigro sulla base della legge Severino. Oggi, a meno di 24 ore dalla sua riconferma come primo cittadino, Franco Saba, è stato nuovamente sospeso "permanendo nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di tentata concussione in concorso, a norma degli articoli 110, 56 e 317 del codice penale", si legge in una nota della prefettura. Il decreto è stato inviato al Comune e alla Regione Sardegna per i rispettivi adempimenti del caso.

Proprio ieri, a scrutini aperti, gli è stata confermata la misura degli arresti domiciliari dal tribunale del Riesame.

Saba, che ha respinto ogni addebito attraverso il suo legale, è stato rieletto sindaco avendo superando il quorum con il 60,8% dei votanti, essendo l'unico candidato per la carica di primo cittadino.

Secondo quanto appreso il sindaco Saba appena proclamato ha nominato il vicesindaco e gli assessori. Questo passaggio istituzionale dovrebbe evitare il commissariamento del Comune da parte della Regione autonoma della Sardegna - che ha potestà legislativa primaria in materia di enti locali - e 'salvare' la consiliatura che verrà aperta a breve dalla prima assemblea cittadina, nonostante la sospensione del sindaco.



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