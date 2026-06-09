A fine maggio, quando era candidato alle comunali che si sono
svolte ieri anche nel suo paese, Ottana, era stato sospeso dalla
carica di sindaco dalla prefettura di Nuoro Alessandra Nigro sulla
base della legge Severino. Oggi, a meno di 24 ore dalla sua
riconferma come primo cittadino, Franco Saba, è stato nuovamente
sospeso "permanendo nei suoi confronti la misura cautelare degli
arresti domiciliari per il reato di tentata concussione in
concorso, a norma degli articoli 110, 56 e 317 del codice penale",
si legge in una nota della prefettura. Il decreto è stato inviato
al Comune e alla Regione Sardegna per i rispettivi adempimenti del
caso.
Proprio ieri, a scrutini aperti, gli è stata confermata la misura degli arresti domiciliari dal tribunale del Riesame.
Saba, che ha respinto ogni addebito attraverso il suo legale, è stato rieletto sindaco avendo superando il quorum con il 60,8% dei votanti, essendo l'unico candidato per la carica di primo cittadino.
Secondo quanto appreso il sindaco Saba appena proclamato ha
nominato il vicesindaco e gli assessori. Questo passaggio
istituzionale dovrebbe evitare il commissariamento del Comune da
parte della Regione autonoma della Sardegna - che ha potestà
legislativa primaria in materia di enti locali - e 'salvare' la
consiliatura che verrà aperta a breve dalla prima assemblea
cittadina, nonostante la sospensione del sindaco.
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