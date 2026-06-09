Aperto a Elmas il polo commerciale Fass, 50mila metri quadri di shopping - Notizie

(di Stefano Ambu) Cerimonia inaugurale per raccontare un progetto partito da molto lontano, all'alba del Duemila. E ringraziare chi lo ha reso possibile. E poi, dopo la benedizione di don Marco Orrù e le parole del presidente del Consiglio regionale Piero Comandini e della neo sindaca di Elmas Maria Laura Orrù, alle 12 il via libera per l'apertura delle porte del Fass Shopping Centre. A Elmas, a pochi passi dall'aeroporto, all'ingresso di Cagliari: un polo commerciale, ma anche uno dei più importanti progetti di rigenerazione urbana degli ultimi anni. Oltre 50.000 metri quadrati di shopping centre, con più di 3.000 metri quadrati dedicati al food e oltre 4.000 metri.Una struttura che dà lavoro a 1200 persone. Ikea e Leroy Merlin avevano già aperto. Ma ora sono a disposizione le gallerie con i negozi di Cisalfa, Maisons du Monde, Eurospin, Trony, Piazza Italia, Scarpe&Scarpe, NewYorker, Lot of Games, Roadhouse, Calavera Restaurant, Old Wild West, Burger King e Popeyes Louisiana Kitchen, che ha scelto proprio il Fass per il suo debutto in Sardegna. Brand nazionali e internazionali, spazi dedicati alla ristorazione, una grande food court, aree leisure, servizi e ambienti progettati per il tempo libero convivono all'interno di una struttura moderna, tecnologica "Il nostro obiettivo è stato fin dal principio quello di dare vita a un progetto capace di valorizzare l'identità storica e urbana del luogo, rispettandone le caratteristiche architettoniche originarie e promuovendo una rigenerazione urbana pienamente integrata con il territorio - ha sottolineato Stefano De Pascale, amministratore unico della società Villa Del Mas - Non un semplice centro commerciale, ma un nuovo modo di vivere il commercio, grazie a un mix efficiente di attività che comprende brand internazionali, una grande food court e spazi dedicati al divertimento, al tempo libero e ai servizi....

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