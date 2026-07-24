Visitors play computer games at a stall during the India Gaming Show South 2018 expo at the Bangalore International Exhibition Centre on January 19, 2018. India Gaming Show South 2018, an International gaming, animation and infotainment event aims to reach out to professional gamers, developers and audiences at large. / AFP PHOTO / MANJUNATH KIRAN - AFP

(Adnkronos) - "Più di 1 studente italiano su 6 tra gli 11 e i 17 anni presenta almeno un comportamento a rischio legato all'uso problematico dei social media, al gaming o al gioco d'azzardo". Emerge dall'indagine nazionale 'Dipendenze comportamentali nella Generazione Z 2.0', realizzata tra ottobre e dicembre 2025 dal Centro nazionale dipendenze e doping dell'Istituto superiore di sanità, in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche contro la droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri. Lo studio, condotto su un campione rappresentativo di studenti italiani, ha coinvolto 198 istituti scolastici e oltre 18.000 ragazzi, di cui 8.272 delle scuole secondarie di primo grado e 10.123 delle secondarie di secondo grado. I risultati mostrano che "il 17,3% dei ragazzi tra gli 11 e i 13 anni, pari a circa 280.000 studenti, e il 17,9% dei 14-17enni, oltre 400.000, presenta almeno uno dei tre comportamenti a rischio analizzati".  

Per Simona Pichini, direttore del Centro dipendenze e doping dell'Iss, "i risultati mostrano come le dipendenze comportamentali rappresentino una delle aree emergenti della salute pubblica in età evolutiva: videogiochi, gioco d'azzardo e social media possono assumere, per alcuni adolescenti, caratteristiche problematiche, fino a interferire con il sonno, lo studio, le relazioni, il tempo libero e il benessere psicologico". L'Iss auspica "interventi precoci e integrati che coinvolgano studenti, famiglie, scuola, servizi sanitari e ambienti digitali".  

Il gaming problematico è diffuso in particolare tra gli studenti più giovani, indica lo studio. "Il gaming, cioè il gioco attraverso dispositivi elettronici come console, computer, smartphone e tablet, rappresenta il comportamento problematico più frequente tra gli studenti di 11-13 anni. In questa fascia di età il 13,6% presenta un profilo compatibile con un disturbo da gaming, pari a circa 219.000 studenti. Tra i 14 e i 17 anni la quota scende al 7,9%, corrispondente a circa 183.000 ragazzi". Il gaming diventa motivo di attenzione non per il semplice utilizzo dei videogiochi, ma quando risulta persistente e difficilmente controllabile, precisa l'Iss. "Anche la sovrapposizione con altri comportamenti problematici è rilevante - dice Claudia Mortali del Centro nazionale dipendenze e doping - Tra gli 11-13enni con gaming problematico il 9,5% presenta anche un profilo di giocatore d'azzardo problematico, rispetto allo 0,5% degli studenti che non giocano ai videogiochi. Similmente, tra i 14-17enni con gaming problematico il 15,3% presenta anche un profilo di giocatore d'azzardo problematico, rispetto al 2,5% degli studenti che non giocano ai videogiochi". Un elemento attenzionato è la spesa: "Tra gli studenti con gaming problematico - riporta l'Iss - quasi 1 su 2 dichiara di aver speso denaro negli ultimi 12 mesi per avanzare più rapidamente o ottenere vantaggi nel gioco. Anche tramite l'acquisto di loot box, ovvero pacchetti digitali dal contenuto 'misterioso', o chiavi per aprirli che consentono di ottenere ricompense dall'esito incerto". 

Passando al gioco d'azzardo, attività vietata ai minori di 18 anni, "continua a coinvolgere una quota significativa di adolescenti", rilevano gli esperti. "Tra gli studenti di 11-13 anni il 10,6% dichiara di aver giocato d'azzardo negli ultimi 12 mesi, mentre tra i 14-17enni la percentuale sale al 22,1%. Complessivamente si stimano circa 340.000 studenti italiani con un comportamento di gioco d'azzardo a rischio o problematico. I profili più critici risultano associati a propensione al rischio, impulsività e aggressività elevate, difficoltà del sonno, sintomi ansiosi e depressivi, esperienze di cyberbullismo e minore monitoraggio da parte degli adulti". Viene considerata "particolarmente critica" la modalità di gioco online: "Tra i 14-17enni che giocano esclusivamente online, i giocatori problematici sono il 20%, contro il 13,7% di chi gioca esclusivamente in luoghi fisici. Il dato rafforza la necessità di impedire l'accesso dei minorenni alle piattaforme di gioco d'azzardo attraverso sistemi affidabili di verifica dell'età e controlli efficaci". 

Infine i social, il cui uso problematico appare in diminuzione. "L'uso problematico dei social media - si legge - interessa l'1% degli studenti di 11-13 anni (circa 15.900 ragazzi) e il 2,1% dei 14-17enni (circa 48.600 studenti), registrando un calo rispetto al 2022. Il dato positivo non elimina tuttavia la necessità di attenzione verso gli studenti per i quali l'uso dei social diventa eccessivo e compulsivo, interferendo con il sonno, lo studio, le relazioni e il benessere psicologico". In generale, commenta Pichini, "i risultati mostrano che gaming, gioco d'azzardo e uso problematico dei social media non sono fenomeni isolati, ma condividono spesso le stesse condizioni di vulnerabilità e possono presentarsi contemporaneamente". Da qui la necessità di "interventi precoci e integrati". 