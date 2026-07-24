(Adnkronos) - Potrebbe essere un edema cronico delle corde vocali il problema fisico che ha costretto Gerardina Trovato a uno stop forzato del suo tour estivo. "Non abbiamo la diagnosi, possiamo fare delle supposizioni, ma dalla voce del video si può ipotizzare che si tratti di una doppia patologia: edema cronico delle corde vocali, noto come edema di Reinke", una malattia benigna della laringe spesso collegata al fumo di sigaretta, a cui si potrebbe associare il "laringocele", una piccola tasca della laringe.

"Sulla cisti, molto probabilmente, trattandosi di una neoformazione, lo specialista ha pensato di intervenire a scopo precauzionale e per caratterizzarne la natura. Sembra che il target dell'intervento sia quindi duplice: rimuovere la cisti per l'accertamento diagnostico e il miglioramento dei sintomi e, contemporaneamente, 'ripulire' le corde vocali".

Così Domenico Rosario Cuda, presidente Siaf (Società italiana di audiologia e foniatria), professore straordinario di Otorinolaringoiatria all'università di Parma e direttore del reparto di Otorinolaringoiatria all'ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza, commenta all'Adnkronos Salute il video della cantautrice Gerardina Trovato diffuso via social, con cui l'artista annuncia lo stop per doversi sottoporre a un'operazione d'urgenza alla gola che la costringerà a un periodo di fermo.

"Chi fa uso della voce per questioni professionali - spiega Cuda - può andare incontro a laringiti funzionali, i famosi noduli del cantante e dell'insegnante, per un utilizzo prolungato della voce. Ma quella del video non è una voce da 'noduletto': ci deve essere qualche altro fattore di rischio come il fumo".

Sul recupero post intervento l'esperto è ottimista: "Dipende dalla zona in cui si deve intervenire e dal come si procederà, ma con buone riabilitazioni di logopedia - assicura - si può recuperare molto bene”.