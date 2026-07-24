(Adnkronos) - Social impazziti per la strana coppia dell'estate. Ultimo, il cantautore romano dei record, in barca con Erling Braut Haaland, il calciatore norvegese, attaccante del Manchester City e della nazionale norvegese, protagonista con sette gol ai Mondiali 2026. A rivelare l'incontro è stato lo stesso Haaland, che su Instagram ha postato delle foto di una vacanza italiana, in cui spicca uno scatto che ritrae Ultimo, con la maglietta del Manchester City, su uno yacht, tra due giganti del calcio norvegese: Haaland da un lato e Sander Berge (centrocampista del Fulham e della nazionale norvegese) dall'altro.

Data l'altezza dei due, circa un metro e 95 centimetri a testa, Ultimo è salito su un gradino per lo scatto. L'incontro sembra essere avvenuto in un mare cristallino con scogliere a picco sul mare, che ricorda quello delle Eolie. Sotto il post di Haaland, Ultimo ha commentato con un "nice" mentre Clemente Zard, il patron di Vivo Concerti (che organizza i live di Ultimo, compresa quello con 250.000 spettatori di Tor Vergata) ha scritto: "Campioni veri".