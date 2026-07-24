"La Casa del Made in Italy è la casa delle imprese italiane".
Così il ministro delle Imprese e del Made in
Italy Adolfo Urso che ha inaugurato oggi in via Brenta a Cagliari
la nuova sede territoriale del dicastero, la ventisettesima aperta
in Italia, pensata come punto di riferimento per imprese,
associazioni e operatori economici.
"Qui il personale del nostro dicastero, già
presente sul territorio e riqualificato per questi nuovi incarichi,
potrà fornire informazioni e assistenza nel luogo più vicino alle
imprese", ha spiegato Urso, sottolineando l'attenzione soprattutto
verso "le piccole e medie imprese, le imprese artigianali e
chiunque svolga un'attività produttiva".
La nuova struttura, ha aggiunto il ministro,
sarà "un luogo di ascolto, di informazione, di assistenza e anche
di consultazione con le associazioni di impresa territoriali", con
l'obiettivo di accompagnare le aziende nell'accesso agli strumenti
messi a disposizione dallo Stato e dagli enti preposti allo
sviluppo industriale e all'internazionalizzazione.
Urso ha citato, tra gli strumenti a disposizione
delle imprese, realtà come Invitalia, Cassa Depositi e Prestiti,
Sace, le Camere di commercio italiane all'estero, l'Istituto per il
commercio estero e Simest. "Servono - ha spiegato - per meglio
supportare l'attività delle nostre imprese".
All'inaugurazione, cui è seguita la
presentazione di un nuovo annullo filatelico, hanno partecipato,
tra gli altri, per la Regione Sardegna l'assessore al Turismo e
Commercio Franco Cuccureddu, il sindaco di Cagliari Massimo Zedda,
i parlamentari di Fratelli d'Italia Francesco Mura, Salvatore
Deidda e Gianni Lampis, oltre ai rappresentanti delle principali
associazioni di categoria, tra cui Confindustria, Confapi e
Coldiretti, la Camera di Commercio di Cagliari-Oristano e gli
esponenti del mondo produttivo regionale.
"Non ci sono nuove assunzioni per questa
tipologia di strutture - ha chiarito Urso -: abbiamo razionalizzato...