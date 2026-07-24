A Cagliari la Casa del Made in Italy. Urso, 'al servizio delle imprese' - Notizie

"La Casa del Made in Italy è la casa delle imprese italiane".Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso che ha inaugurato oggi in via Brenta a Cagliari la nuova sede territoriale del dicastero, la ventisettesima aperta in Italia, pensata come punto di riferimento per imprese, associazioni e operatori economici."Qui il personale del nostro dicastero, già presente sul territorio e riqualificato per questi nuovi incarichi, potrà fornire informazioni e assistenza nel luogo più vicino alle imprese", ha spiegato Urso, sottolineando l'attenzione soprattutto verso "le piccole e medie imprese, le imprese artigianali e chiunque svolga un'attività produttiva".La nuova struttura, ha aggiunto il ministro, sarà "un luogo di ascolto, di informazione, di assistenza e anche di consultazione con le associazioni di impresa territoriali", con l'obiettivo di accompagnare le aziende nell'accesso agli strumenti messi a disposizione dallo Stato e dagli enti preposti allo sviluppo industriale e all'internazionalizzazione.Urso ha citato, tra gli strumenti a disposizione delle imprese, realtà come Invitalia, Cassa Depositi e Prestiti, Sace, le Camere di commercio italiane all'estero, l'Istituto per il commercio estero e Simest. "Servono - ha spiegato - per meglio supportare l'attività delle nostre imprese".All'inaugurazione, cui è seguita la presentazione di un nuovo annullo filatelico, hanno partecipato, tra gli altri, per la Regione Sardegna l'assessore al Turismo e Commercio Franco Cuccureddu, il sindaco di Cagliari Massimo Zedda, i parlamentari di Fratelli d'Italia Francesco Mura, Salvatore Deidda e Gianni Lampis, oltre ai rappresentanti delle principali associazioni di categoria, tra cui Confindustria, Confapi e Coldiretti, la Camera di Commercio di Cagliari-Oristano e gli esponenti del mondo produttivo regionale."Non ci sono nuove assunzioni per questa tipologia di strutture - ha chiarito Urso -: abbiamo razionalizzato...

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