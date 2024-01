Cronaca La polizia arresta due persone

Polizia

Cagliari

La polizia arresta due persone

Hanno rubato un’auto che era stata girà rubata. Quasi un furto da record per due uomini che sono stati arrestati dalla polizia.

Gli agenti della Squadra volante li hanno notati armeggiare sotto il volante dentro una Fiat 500 lungo la via Cornalias, a Cagliari. Il tempo di girare per raggiungerli e i due sono riusciti a far partire l’auto e a scappare dirigendosi verso il cimitero di San Michele.

Gli agenti li hanno raggiunti e bloccati poco dopo in via Lunigiana.

Identificati i due uomini, rispettivamente di 36 e 35 anni, sono stati dichiarati in arresto per furto aggravato in concorso.

La sorpresa però è stata un’altra. Quando i poliziotti hanno controllato la Fiat 500 hanno scoperto che era stata rubata 5 giorni prima nella via Basilicata, come denunciato dal proprietario. Non solo: nell’auto era stato già manomesso il quadro e sostituita la centralina che attiva le funzioni principali della vettura.

I presunti autori del furto sono stati portati negli uffici della Questura. Comparsi in tribunale, il giudice delle indagini preliminari ha convalidato l’arresto con l’applicazione della misura della detenzione domiciliare per entrambi.

Sabato, 13 gennaio 2024

commenta