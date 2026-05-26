Quattro città, una lunga lista di artisti annunciati, oltre ad altri ancora da svelare e una nuova piattaforma digitale pensata per trasformare il pubblico in protagonista dell'esperienza live. Torna l'Rds Summer Festival 2026, il tour musicale targato Rds 100% Grandi Successi che attraverserà l'Italia dal 14 giugno al 4 luglio con tappe a Genova, Rimini, Monopoli e Iglesias .
Il debutto sarà il 14 giugno in Piazza della
Vittoria a Genova, città che entra per la prima volta nel circuito
del festival, con artisti tra cui Gaia, Ditonellapiaga, Michele
Bravi e Pinguini Tattici Nucleari. Il 20 giugno il festival farà
tappa a Rimini, in Piazzale Federico Fellini, con un cast che
comprende Achille Lauro, Francesco Renga, Malika Ayane, Sangiovanni
e The Kolors .
Il tour proseguirà il 27 giugno a Monopoli, in
Piazza Vittorio Emanuele II, con Emma, J-Ax, Levante, Noemi e Raf,
mentre la chiusura sarà il 4 luglio allo stadio Monteponi di
Iglesias con Ermal Meta, Fred De Palma, Mr.Rain, Tommaso Paradiso e
Nico Santos .
L'edizione 2026 arriva dopo i risultati ottenuti
lo scorso anno. "Abbiamo visto numeri straordinari, con oltre
100mila presenze nelle quattro tappe - ha dichiarato Massimiliano
Montefusco, amministratore delegato di Rds - e anche sul digitale
abbiamo battuto tutti i record, superando i 250 milioni di
visualizzazioni. Ci siamo attestati come leader per questo evento e
abbiamo proseguito questo percorso anche con Rds Loves
Sanremo".
Secondo Montefusco, la componente digitale
rappresenta uno degli elementi centrali del progetto. "La parte
figital per noi è fondamentale. C'è un continuo ping pong tra
virtuale e reale, che accompagna il pubblico prima, durante e dopo
l'evento".
Accanto ai concerti, il festival proporrà
infatti un villaggio aperto al pubblico con attività ed esperienze...