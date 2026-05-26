Rds Summer Festival 2026, da Genova a Iglesias quattro tappe con numerosi artisti - Notizie

Quattro città, una lunga lista di artisti annunciati, oltre ad altri ancora da svelare e una nuova piattaforma digitale pensata per trasformare il pubblico in protagonista dell'esperienza live. Torna l'Rds Summer Festival 2026, il tour musicale targato Rds 100% Grandi Successi che attraverserà l'Italia dal 14 giugno al 4 luglio con tappe a Genova, Rimini, Monopoli e Iglesias .Il debutto sarà il 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, città che entra per la prima volta nel circuito del festival, con artisti tra cui Gaia, Ditonellapiaga, Michele Bravi e Pinguini Tattici Nucleari. Il 20 giugno il festival farà tappa a Rimini, in Piazzale Federico Fellini, con un cast che comprende Achille Lauro, Francesco Renga, Malika Ayane, Sangiovanni e The Kolors .Il tour proseguirà il 27 giugno a Monopoli, in Piazza Vittorio Emanuele II, con Emma, J-Ax, Levante, Noemi e Raf, mentre la chiusura sarà il 4 luglio allo stadio Monteponi di Iglesias con Ermal Meta, Fred De Palma, Mr.Rain, Tommaso Paradiso e Nico Santos .L'edizione 2026 arriva dopo i risultati ottenuti lo scorso anno. "Abbiamo visto numeri straordinari, con oltre 100mila presenze nelle quattro tappe - ha dichiarato Massimiliano Montefusco, amministratore delegato di Rds - e anche sul digitale abbiamo battuto tutti i record, superando i 250 milioni di visualizzazioni. Ci siamo attestati come leader per questo evento e abbiamo proseguito questo percorso anche con Rds Loves Sanremo".Secondo Montefusco, la componente digitale rappresenta uno degli elementi centrali del progetto. "La parte figital per noi è fondamentale. C'è un continuo ping pong tra virtuale e reale, che accompagna il pubblico prima, durante e dopo l'evento".Accanto ai concerti, il festival proporrà infatti un villaggio aperto al pubblico con attività ed esperienze...

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