Ad Ateneika col bus, a Cagliari servizio straordinario del Ctm - Notizie

Per i giorni della manifestazione Ateneika 2026 a Cagliari il Ctm ha predisposto un piano straordinario di trasporto pubblico, dal 28 maggio al 6 giugno prossimi, per facilitare l'accesso agli eventi serali e consentire il rientro dei partecipanti in sicurezza. Una navetta notturna dedicata (ER) collegherà, con corse ogni 20 minuti, piazza Matteotti a via Is Mirrionis (angolo via dei Falletti, palina di fermata n.86) passando per Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Selargius, Monserrato e Pirri. Il servizio sarà attivo dalle 00.50 alle 3.30, mentre sabato la prima corsa sarà anticipata alle 23.50.

"A bordo di ogni vettura sono presenti guardie giurate - precisa Fabrizio Rodin, presidente dell'azienda di trasporto pubblico locale dell'area metropolitana di Cagliari - mentre alla guida ci sono i nostri conducenti professionisti del trasporto pubblico". Il sabato notte circoleranno anche le altre linee notturne.

Nel dettaglio: - Linea L: litoranea verso Flumini (capolinea da piazza Matteotti), frequenza 60 minuti, da via Sassari prima corsa a mezzanotte e ultima verso Flumini alle 3.

- Linea 9N: verso Elmas, Assemini, Decimomannu, frequenza 45 minuti, da via Roma (stazione FS) prima corsa a mezzanotte e ultima verso Decimomannu alle 3 - Linea 1N: capolinea Flavio Gioia/Brotzu (passa per piazza Matteotti) ; frequenza 45 minuti, prima corsa alle 23.55 e ultima alle 4.15.

Mappe e informazioni saranno disponibili in via Is Mirrionis, sulla palina 86, in corrispondenza col capolinea Ateneika, nelle pensiline in via Is Mirrionis (accanto alla chiesa), di fronte e a lato del Magistero.

Le hostess incaricate dal Ctm saranno presenti ogni sera dalle 19 alle 21 nell'area della manifestazione per distribuire mappe, biglietti e gadget e fornire assistenza ai passeggeri.





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