- CAGLIARI, 26 MAG - I Cannonau di Sardegna, rosso bandiera dell'enologia sarda, trionfano alla 14/a edizione del Grenaches du monde. Al prestigioso concorso internazionale che si è svolto a Argelès-sur-Mer, nel sud della Francia, la giuria ha assegnato tre Double Gold, ovvero un punteggio superiore ai 96 centesimi, 22 ori e 12 argenti, in tutto 37 premi per l'Isola, sui 47 assegnati ai vini nazionali.
Il massimo riconoscimento se lo sono aggiudicato
due realtà vitivinicole
di forte tradizione in Sardegna: la
Cantina Argiolas di Serdiana con Arjola 2025, Cannonau di Sardegna
Rosato Doc e anche Senes 2022, Cannonau di Sardegna Riserva Doc e
Cantina di Santadi con Festa Noria, vino liquoroso non
millesimato.
Nella patria dei rosé è salito dunque sul gradino più
alto del podio anche un rosato made in Sardegna.
"Ciò dimostra che anche il rosato cannonau può
essere premiato tra le eccellenze e reggere quindi benissimo il
confronto con i grandi rosé provenienti da zone
ben più blasonate
per la produzione di questa tipologia, aprendo nuove opportunità
commerciali", commenta Mariano Murru, presidente Assoenologi
Sardegna. I vini premiati provengono da diversi areali dell' Isola
e sono stati apprezzati nelle diverse tipologie di vinificazione,
dai classici rossi strutturati, ai vini freschi e fruttati, ancora,
passiti, liquorosi e bollicine.
"Tipologie che aprono nuovi scenari e guardano a
un nuovo pubblico di consumatori, soprattutto giovane", aggiunge
Murru.
"Uno storico vitigno che vanta in Sardegna
secoli di evidenze - sottolinea Gianni Lovicu, responsabile settore
vitivinicolo Agris - e che si è affermato in un tutto il mondo per
i suoi pregi, non ultimo la resistenza allo oidio che ha creato
seri problemi ai viticoltori europei in primis gli
spagnoli".
Un vitigno dal carattere versatile "e gli esiti...