Prende avvio nel nord Sardegna la fase sperimentale della campagna straordinaria di incentivazione all'identificazione e sterilizzazione dei cani di proprietà nelle aree rurali. L'intervento è attuato dall'Agenzia Laore Sardegna e dall'Asl di Sassari nell'ambito di un accordo operativo che definisce un'azione congiunta tra competenze agronomiche, zootecniche e sanitarie. La fase sperimentale coinvolge 17 Comuni del Nord Ovest Sardegna. Si tratta dei comuni di: Sassari, Porto Torres, Stintino, Putifigari, Villanova Monteleone, Ittiri, Cossoine, Bonorva, Codrongianos, Ploaghe, Tergu, Osilo, Nulvi, Ardara, Benetutti, Florinas, Illorai.
La Regione ha destinato 400mila euro
all'attuazione della campagna, finalizzata a promuovere la corretta
gestione dei cani impiegati in ambito pastorale e rurale,
valorizzare il loro ruolo nel sistema zootecnico regionale e
contrastare il fenomeno del randagismo. Il cane da pastore non
indica una singola razza (come ad esempio il Pastore maremmano,
Pastore abruzzese e Pastore fonnese), rappresenta però l'animale
con ruolo di "assistente" dell'allevatore, selezionato per
particolari attitudini nella gestione e difesa delle greggi dai
predatori.
Il progetto si articola in due linee di
intervento: la sterilizzazione dei cani fertili, per prevenire la
riproduzione incontrollata e, quindi, l'abbandono dei cuccioli, e
l'identificazione tramite microchippatura, per garantire la
tracciabilità e la responsabilizzazione della proprietà.
Le prestazioni veterinarie saranno erogate
gratuitamente nelle strutture veterinarie pubbliche e private
convenzionate.
Per aderire alla campagna, i proprietari dei
cani dovranno compilare un modulo di adesione disponibile sul sito
internet della Asl di Sassari e consegnarlo al Comune di di
residenza.
Saranno i Comuni a trasmettere le richieste alla
Asl di Sassari, che coordinerà l'organizzazione operativa delle
attività e la gestione delle procedure legate alla microchippatura
e alla sterilizzazione Per la direttrice generale dell'Agenzia
Laore Sardegna, Maria Ibba, "l'obiettivo è rafforzare la conoscenza
delle pratiche di corretta gestione...