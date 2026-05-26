Sterilizzazione e microchip cani da pastore, campagna parte dal nord dell'Isola - Notizie

Prende avvio nel nord Sardegna la fase sperimentale della campagna straordinaria di incentivazione all'identificazione e sterilizzazione dei cani di proprietà nelle aree rurali. L'intervento è attuato dall'Agenzia Laore Sardegna e dall'Asl di Sassari nell'ambito di un accordo operativo che definisce un'azione congiunta tra competenze agronomiche, zootecniche e sanitarie. La fase sperimentale coinvolge 17 Comuni del Nord Ovest Sardegna. Si tratta dei comuni di: Sassari, Porto Torres, Stintino, Putifigari, Villanova Monteleone, Ittiri, Cossoine, Bonorva, Codrongianos, Ploaghe, Tergu, Osilo, Nulvi, Ardara, Benetutti, Florinas, Illorai.La Regione ha destinato 400mila euro all'attuazione della campagna, finalizzata a promuovere la corretta gestione dei cani impiegati in ambito pastorale e rurale, valorizzare il loro ruolo nel sistema zootecnico regionale e contrastare il fenomeno del randagismo. Il cane da pastore non indica una singola razza (come ad esempio il Pastore maremmano, Pastore abruzzese e Pastore fonnese), rappresenta però l'animale con ruolo di "assistente" dell'allevatore, selezionato per particolari attitudini nella gestione e difesa delle greggi dai predatori.Il progetto si articola in due linee di intervento: la sterilizzazione dei cani fertili, per prevenire la riproduzione incontrollata e, quindi, l'abbandono dei cuccioli, e l'identificazione tramite microchippatura, per garantire la tracciabilità e la responsabilizzazione della proprietà.Le prestazioni veterinarie saranno erogate gratuitamente nelle strutture veterinarie pubbliche e private convenzionate.Per aderire alla campagna, i proprietari dei cani dovranno compilare un modulo di adesione disponibile sul sito internet della Asl di Sassari e consegnarlo al Comune di di residenza.Saranno i Comuni a trasmettere le richieste alla Asl di Sassari, che coordinerà l'organizzazione operativa delle attività e la gestione delle procedure legate alla microchippatura e alla sterilizzazione Per la direttrice generale dell'Agenzia Laore Sardegna, Maria Ibba, "l'obiettivo è rafforzare la conoscenza delle pratiche di corretta gestione...

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