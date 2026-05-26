Conclusi lavori su acquedotto Coghinas 1, meno perdite e bacino interconesso - Notizie

Da oggi la condotta Coghinas 1 riprende la piena operatività grazie ai lavori eseguiti dall'Ente acque della Sardegna (Enas) sul primo tratto che è rimasto inattivo per oltre 15 anni. Si tratta di interventi per un valore complessivo di 85 milioni di euro, di cui 66 milioni finanziati con il Pnrr e 19 milioni di fondi regionali, che porteranno numerosi vantaggi in termini di funzionalità del sistema Coghinas, riduzione significativa delle perdite e dei disagi in caso di eventuali riparazioni.I lavori eseguiti sui primi 15 chilometri, 7 sul Coghinas 1 e 8 sul Coghinas 2, sono inoltre propedeutici al proseguimento degli interventi sull'intero sistema. L'assessore dei Lavori pubblici Antonio Piu ha presentato l'opera ai sindaci del territorio, tra cui il primo cittadino e sindaco della città metropolitana di Sassari Giuseppe Mascia e il sindaco di Porto Torres Massimo Mulas."A partire da oggi abbiamo una condotta che riprende a lavorare a pieno regime dopo 15 anni in cui il primo tratto era stato disattivato perché arrivato a fine vita - spiega Piu - è un passaggio fondamentale che, oltre a rendere pienamente attiva la condotta, rappresenta un primo significativo avvio per la riqualificazione complessiva di una infrastruttura che ha oltre 50 anni e che ha manifestato ampiamente i segni del tempo.Stiamo ripristinando la funzionalità del primo tratto del Coghinas 1 che va da Santa Maria Coghinas a Punta Tramontana dove c'è l'interconnessione con Coghinas 2. Proprio l'interconnessione - evidenzia - è un nodo fondamentale perché, a partire da oggi ogni qualvolta si presenti un malfunzionamento che richiede un'interruzione dell'erogazione dell'acqua nella condotta Coghinas 1, l'utenza sarà servita da Coghinas 2".I vantaggi immediati, oltre al rispristino dell'intera funzionalità del Coghinas 1 e alla diminuzione di...

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