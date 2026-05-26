- RIPRODUZIONE RISERVATADa oggi la condotta Coghinas 1 riprende la piena operatività grazie ai lavori eseguiti dall'Ente acque della Sardegna (Enas) sul primo tratto che è rimasto inattivo per oltre 15 anni. Si tratta di interventi per un valore complessivo di 85 milioni di euro, di cui 66 milioni finanziati con il Pnrr e 19 milioni di fondi regionali, che porteranno numerosi vantaggi in termini di funzionalità del sistema Coghinas, riduzione significativa delle perdite e dei disagi in caso di eventuali riparazioni.
    I lavori eseguiti sui primi 15 chilometri, 7 sul Coghinas 1 e 8 sul Coghinas 2, sono inoltre propedeutici al proseguimento degli interventi sull'intero sistema. L'assessore dei Lavori pubblici Antonio Piu ha presentato l'opera ai sindaci del territorio, tra cui il primo cittadino e sindaco della città metropolitana di Sassari Giuseppe Mascia e il sindaco di Porto Torres Massimo Mulas.
    "A partire da oggi abbiamo una condotta che riprende a lavorare a pieno regime dopo 15 anni in cui il primo tratto era stato disattivato perché arrivato a fine vita - spiega Piu - è un passaggio fondamentale che, oltre a rendere pienamente attiva la condotta, rappresenta un primo significativo avvio per la riqualificazione complessiva di una infrastruttura che ha oltre 50 anni e che ha manifestato ampiamente i segni del tempo.
    Stiamo ripristinando la funzionalità del primo tratto del Coghinas 1 che va da Santa Maria Coghinas a Punta Tramontana dove c'è l'interconnessione con Coghinas 2. Proprio l'interconnessione - evidenzia - è un nodo fondamentale perché, a partire da oggi ogni qualvolta si presenti un malfunzionamento che richiede un'interruzione dell'erogazione dell'acqua nella condotta Coghinas 1, l'utenza sarà servita da Coghinas 2".
    I vantaggi immediati, oltre al rispristino dell'intera funzionalità del Coghinas 1 e alla diminuzione di...

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