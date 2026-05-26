(Adnkronos) - Un’esperienza formativa concreta, altamente qualificante e in linea con i più elevati standard internazionali, grazie all’utilizzo di vere strutture anatomiche all’interno del simulation center universitario. Lo propone ai suoi studenti il corso di laurea magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria dell’Università Campus Bio-Medico di Roma con le prime lezioni di anatomia dissettiva dell’Anatomy Lab Ucbm grazie a preparati anatomici umani all’interno del simulation center universitario, guidate dal presidente del corso di laurea, Luca Testarelli. Gli studenti Ucbm possono così approfondire direttamente su teste umane la complessità delle strutture del distretto cranio-cervico-facciale, elemento fondamentale per la futura pratica clinica e chirurgica.

“Siamo orgogliosi di poter offrire ai nostri studenti queste attività di straordinario valore scientifico, pratico e umano – commenta Testarelli, professore ordinario di Malattie Odontostomatologiche, Università Campus Bio-Medico di Roma – all’interno del Simulation center Ucbm, un’eccellenza a livello didattico e dal punto di vista della simulazione in ambito universitario. Grazie alle sinergie che un ateneo come Università Campus Bio-Medico di Roma è riuscita ad attivare siamo in grado di offrire ai nostri studenti un’esperienza all’altezza dei maggiori centri di simulazione a livello internazionale, dove la pratica clinica diventa esperienza formativa senza rischi per i pazienti. A dare ulteriore valore a queste attività è la presenza di eccellenti professionisti che intervengono come docenti dell’Anatomy lab Ucbm come il dottor Raffaele Cavalcanti, il professor Massimo Galli e il dottor Fabrizio Nicoletti”.

Attraverso questo approccio didattico - informa Ucbm in una nota - gli studenti hanno l’opportunità di superare i limiti dello studio esclusivamente teorico, acquisendo una percezione reale dei rapporti anatomici e della tridimensionalità delle strutture con cui si confronteranno quotidianamente nella professione odontoiatrica. La visualizzazione diretta delle strutture anatomiche permette inoltre di comprendere pienamente il livello di precisione richiesto nella pratica clinica. Nervi, vasi, muscoli e tessuti del cavo orale e del distretto maxillo-facciale costituiscono infatti un campo operativo estremamente delicato, che richiede accuratezza, sensibilità e assoluto controllo dei gesti clinici.

L’esperienza dissettiva - precisa la nota - consente agli studenti di maturare una maggiore consapevolezza professionale, rafforzando il senso di responsabilità e l’attenzione verso la sicurezza e la qualità delle procedure sanitarie. La conoscenza anatomica si conferma così una base imprescindibile per una pratica odontoiatrica efficace, sicura e moderna con ricadute importanti sul benessere dei pazienti.

“Attività formative come quelle inserite nell’Anatomy Lab Ucbm, trasferite nell’esperienza quotidiana, possono portare assoluto giovamento ai pazienti nella risoluzione di problematiche molto diffuse nella chirurgia del cavo orale - sottolinea Cavalcanti – come l’estrazione dei denti del giudizio, l’implantologia o l’aumento verticale della crosta ossea dove la conoscenza dell’anatomia risulta essenziale: anche i casi più complessi possono essere gestiti e risolti con maggiore efficacia grazie a una formazione dei professionisti basata sulla simulazione in questa modalità assolutamente realistica”.

In un contesto universitario sempre più orientato all’integrazione tra teoria e pratica con una formazione esperienziale e professionalizzante, iniziative di questo tipo - riferisce l’ateneo - permettono agli studenti di confrontarsi con metodologie formative avanzate, già adottate nei principali “cadaver lab” italiani e internazionali. La possibilità di vivere un’esperienza di tale livello all’interno del proprio percorso accademico rappresenta un’opportunità di particolare rilievo nel panorama nazionale e testimonia l’impegno dell’Ucbm nel promuovere una didattica moderna, concreta e altamente qualificante. Particolarmente significativo è, all’interno di tutto il percorso di studi, il contributo di docenti e professionisti di elevata caratura scientifica e clinica che accompagnano gli studenti non solo nell’acquisizione di competenze tecniche, ma anche nella trasmissione di valori fondamentali quali rigore, etica professionale, aggiornamento continuo e rispetto del paziente. Momenti formativi come questo contribuiscono a costruire una preparazione sempre più consapevole, moderna e orientata all’eccellenza, consolidando il legame tra formazione accademica, pratica clinica e responsabilità professionale nella preparazione dei futuri odontoiatri.