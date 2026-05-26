Il nuovo Dipartimento di ingegneria dell'Università di Sassari, dopo oltre un decennio, è realtà. Due corsi di laurea (Ingegneria industriale e Ingegneria informatica) e una richiesta crescente da parte degli studenti (170 matricole quest'anno) e delle imprese del territorio, impazienti di assorbire forza lavoro specializzata e non facile da trovare sul mercato.
La nuova realtà è stata presentata nell'aula
magna dell'Ateneo sassarese dal rettore, Gavino Mariotti, con
l'assessore regionale Francesco Spanedda, in occasione del convegno
"Ingegneria, Innovazione, Impresa - Una partnership per il futuro
del Nord Sardegna", organizzato dal Dipartimento proprio per
incontrare in primo luogo le imprese e illustrare loro le
potenzialità dei corsi di laurea, sia come percorso di studi, sia
come opportunità per le aziende.
"È stato un processo molto lungo, entusiasmante
per qualche verso, ma finalmente il risultato è raggiunto", dice il
direttore del Dipartimento, Enrico Grosso. "Abbiamo un Dipartimento
di ingegneria efficiente, efficace, potrà lavorare con le imprese.
Potrà lavorare per i nostri studenti e spero solo che possa portare
a tutto il tessuto della nostra Sardegna una vera ventata di
ottimismo e di innovazione".
Le aule e i laboratori didattici dei due corsi
di laurea sono ospitate nel complesso di Piandanna, mentre la sede
del Dipartimento è in via Vienna.
I tre laboratori costituiscono il perno
dell'attività del Dipartimento: si occupano di bioingegneria, di
scienze di materiali, intelligenza artificiale e visione
artificiale.
"Sono tre competenze che noi abbiamo qua a
Sassari da oltre 10-15 anni e che diventeranno patrimonio di tutti.
In particolare per le aziende che avranno necessità di sfruttare
meglio queste tecnologie e comprendere meglio alcuni meccanismi che
fanno parte del settore scientifico, ma che poi si riversano sul
tessuto industriale", spiega Grosso.
Aziende che...