Terralba

Tanti iscritti per una marea di guerrieri e janas

Guerrieri coraggiosi che scendono in battaglia nell’eterna lotta tra il bene e il male e affascinanti janas pronte a stregare: per il suo esordio nel Carnevale 2024, il Magic Group di Terralba ha deciso di portare in scena la Sardegna più suggestiva, quella delle leggende.

Il gruppo è nato solamente lo scorso anno. “Il 23 febbario 2023 abbiamo deciso di costituire la nostra associazione”, spiega Roberto Rozier, portavoce del Magic Group. “L’idea è nata dalla volontà di tanti ex costruttori di un altro gruppo in maschera di rimettersi in gioco. Negli anni avevamo messo su famiglia e lasciato da parte il Carnevale. Ma i bambini crescono e il richiamo della vecchia passione è stato troppo forte, perciò è arrivata la decisione di riprendere in mano tutto”.

“Attualmente il gruppo di lavoro è costituito da 25 soci, di cui 15 costruttori provenienti appunto da un altro gruppo”, ha aggiunto Rozier. “Subito dopo la nascita dell’associazione, abbiamo iniziato a sistemare un capannone e avviato la costruzione del carro”.