Oristano

Nuovo appello dal Centro trasfusionale dell’ospedale San Martino

“Donatori, non fermatevi neanche a maggio. Il vostro gesto aiuterà persone in difficoltà, ma farà stare anche meglio voi stessi”. È l’appello del dottor Mauro Murgia, responsabile del Centro trasfusionale dell’ospedale San Martino di Oristano, che ha invitato tutti a un rinnovato gesto di solidarietà.

Tutti coloro che vogliono donare a Oristano si possono presentare dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle ore 12, al centro trasfusionale dell’ospedale San Martino. Non occorre prenotarsi. “È importante presentarsi per le donazioni anche presso il nostro centro”, ha ribadito il dottor Murgia, “solo nella nostra sede possiamo ricavare dalla stessa sacca anche un’unità di piastrine necessaria per i pazienti oncoematologici”.

Intanto proseguono le giornate di raccolta organizzate in collaborazione con l’Avis provinciale e le sedi locali della stessa associazione: i volontari saranno impegnati in 14 giornate dedicate all’accoglienza dei donatori.

Primi appuntamenti domani, sabato 4 maggio, a Suni, domenica 5 a Mogoro e Cabras. Mercoledì 8 si potrà donare il sangue a Bosa, venerdì 10 a Ghilarza, sabato 11 a Bauladu e domenica 12 maggio a Marrubiu e Baressa.

Ancora, sezioni Avis