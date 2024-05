Cabras

Piace l’iniziativa della Fondazione Mont’e Prama con il Gal Sinis

Si ripeterà venerdì 10 maggio “Un tramonto con i Giganti”, l’evento voluto da Fondazione Mont’e Prama e Gal Sinis, per celebrare la nuova esposizione del complesso statuario allestita per i 50 anni dalla sua scoperta. Visto il tutto esaurito del primo appuntamento in programma oggi (3 maggio), si è deciso di replicare tra una settimana, sempre nella sala del Paesaggio del Museo di Cabras.

Durante le serate, i partecipanti avranno l’opportunità unica di visitare la sala che ospita Giganti, dove potranno ammirare i tesori di Mont’e Prama, illuminati dalle luci del tramonto che si riflette sullo stagno di Cabras. Ciascun appuntamento includerà la presentazione e la degustazione di prodotti locali curata dal Gal Sinis, con la partecipazione di aziende del territorio come Sa Marigosa, Tharros Pesca, Sinis Agricola, Filiera del Grano duro, Azienda agricola Attilio Contini, Oleificio Giovanni Matteo Corrias e Azienda agricola Massimo Manunza.

“Questo evento rappresenta una ulteriore importante occasione per immergersi nella ricchezza culturale e naturale del Sinis. La collaborazione con il Gal”, commenta il presidente della Fondazione Mont’e Prama Anthony Muroni, “ci permette di coniugare storia, natura ed enogastronomia locale”.