Simaxis

La segnalazione di un lettore

È spesso un’attesa infinita quella riservata ai tanti automobilisti che ogni giorno percorrono la strada statale 388 e trovano il passaggio a livello all’altezza di Simaxis chiuso: stamane la sbarra è rimasta abbassata per quasi mezz’ora, davanti a una lunga coda.

La segnalazione è arrivata da un lettore. “Dopo le 12 il passaggio a livello si è chiuso, lasciandoci in attesa per ben 20 minuti”, ha spiegato l’autore della segnalazione, un medico operante nella provincia. “Una paziente mi stava aspettando in una casa di riposo e non avevo idea di quando sarei riuscito a raggiungerla”.

Non è caso eccezionale. “Il problema si verifica da circa un anno: se il treno arriva da Solarussa è inevitabile rimanere in attesa”, ha aggiunto il lettore. “Percorro quel tratto di strada molto spesso e in passato il passaggio funzionava alla perfezione, con attese di qualche minuto”.

“Non si spiega perché ci sia stato questo cambiamento”, ha concluso il lettore. “Stamane la coda era chilometrica e non sono mancate le proteste. È una situazione impossibile”.

Martedì, 16 gennaio 2024