Cabras

Ordinanza sindacale

Stava diventando troppo rischioso per i giovani canoisti allenarsi sulle acque del Rio Tanui, a Cabras, tra canne da pesca o bilance dei pescatori e così il sindaco Andrea Abis ha firmato una ordinanza di divieto di pesca sportiva.

Firmato nei giorni scorsi, il provvedimento è stato pubblicato oggi nell’Albo pretorio dell’Ente.

Il divieto è valido sulle sponde del Rio Tanui – nel tratto di competenza del Comune, ma anche sul ponte situato nel canale in via Tharros.

L’ordinanza è stata assunta dal sindaco Abis in seguito alle “recenti segnalazioni e lamentele pervenute agli uffici comunali”, si legge nel documento. Nelle stesse acque, infatti, gli sportivi del Circolo Nautico Oristano praticano gli allenamenti, spostandosi in un lungo tratto del canale, fino a lambire lo stagno di Cabras e, dunque, passando sotto il ponte presente nella via Tharros.

Il sindaco ha specificato di aver assunto la decisione, considerando che l’attività di pesca è di natura sportiva e non professionale: “effettuata con la caratteristica tipica dell’intrattenimento della persona che la effettua ben potrà essere sacrificata al fine della tutela di interessi superiori quali quelli rappresentati dalla stessa incolumità pubblica”, si legge nell’ordinanza.

Martedì, 16 gennaio 2024