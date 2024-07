Oristano, restaurate le statue dei Quattro Santi Martiri Incoronati

Sabato 6 luglio, alle 19, nella chiesa di Santa Lucia in via Parpaglia, il Gremio dei Muratori di Oristano presenta il restauro delle statue lignee dei “Quattro santi martiri incoronati” risalenti presumibilmente al 1700. Protettori della città di Como, degli scultori, degli scalpellini e dei muratori, i santi Vittorio, Severo, Severiano e Cappoforo, a Oristano si festeggiano l’8 novembre nella chiesa di Santa Lucia, sede del Gremio del Muratori. Secondo la “passio” di questi martiri, quando Diocleziano si recò in Pannonia per fare estrarre dei marmi per le sue costruzioni, distinse tra le maestranze quattro validi operai, Vittorio, Severo, Severiano e Cappoforo, a cui affidare i lavori più importanti. I quattro erano segretamente cristiani. Alcuni compagni di lavoro spinti dal loro esempio, si convertirono ed abbracciarono la fede cristiana e furono battezzati dal vescovo Cirillo di Antiochia che era esiliato in quei luoghi. Rientrati a Roma nel 306 d.C., durante i lavori di costruzione del tempio di Esculapio, ordinata da Diocleziano presso le terme di

