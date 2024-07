Tragico incidente stradale alla periferia di Paulilatino, 3 morti

Un drammatico incidente stradale si è verificato a Paulilatino, con un bilancio tragico di 3 morti. Le dinamiche dell’incidente non sono ancora del tutto chiare, ma dalle prime ricostruzioni sembra che lo scontro abbia coinvolto due motociclette e forse un’automobile, mentre i veicoli viaggiavano lungo la strada che conduce a Ula Tirso. L’impatto devastante ha innescato un vasto incendio, le cui fiamme si sono propagate rapidamente, complice la vegetazione secca e le alte temperature estive. Sul luogo dell’incidente sono giunti tempestivamente i soccorritori del 118-Areus, ma l’intensità del rogo ha reso le operazioni di soccorso estremamente difficili. Per domare l’incendio, sono stati chiamati in azione due Canadair, mentre già operavano sul posto due SuperPuma, elicotteri specializzati in operazioni antincendio. Le squadre di vigili del fuoco del Comando provinciale di Oristano, coadiuvate dalle forze dell’ordine, stanno lavorando senza sosta per mettere sotto controllo la situazione e per cercare di comprendere meglio le cause dell’incidente. Mentre si attendono ulteriori dettagli, la priorità rimane quella di mettere in

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie