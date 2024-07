Incidente a catena alle porte della città, ci sono feriti

Nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 17:30, si è verificato un grave incidente stradale alle porte di Nuoro. Un tamponamento a catena ha coinvolto tre vetture e un veicolo commerciale, causando disagi e rallentamenti significativi al traffico locale. L’incidente ha richiesto l’intervento tempestivo del personale sanitario del 118-Areus. Due persone sono state soccorse e trasportate al vicino ospedale San Francesco per accertamenti e cure mediche. Le loro condizioni, al momento, non sono state rese note, ma sembra che abbiano riportato ferite che richiedono ulteriori esami. La squadra 1A del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Nuoro è intervenuta prontamente sul luogo dell’incidente. Gli operatori del 115 hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti e assistito il personale sanitario durante le operazioni di soccorso. La loro rapida azione ha contribuito a prevenire ulteriori complicazioni e a garantire la sicurezza dell’area. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia stradale per effettuare i rilievi necessari e gestire la viabilità. Le autorità hanno lavorato

