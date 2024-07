Esperti valutano effetti su persone con disabilità intellettive

ra il 2017 quando l'associazione cagliaritana La voce delle piante coinvolgeva un nutrito team di esperti e piantava i primi semi per avviare il riconoscimento, anche in Italia, dell'ortoterapia come supporto e integrazione delle cure tradizionali nel trattamento di persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo al pari della pet therapy.

Venerdì 5 luglio, a partire dalle 16.30, all'Azienda agricola "Abitare con il verde" di Quartucciu (Cagliari), ne discuteranno docenti universitari, esperti del mondo agricolo, psicologi e psichiatri, formatori, naturalisti, cultori del giardinaggio assistito.