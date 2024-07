Oristano, controlli della Polizia locale nel centro: scattano le multe

Il Comando della Polizia locale del Comune di Oristano ha avviato una serie di controlli sugli esercizi pubblici dell’intero territorio comunale, con l’obiettivo di contrastare l’occupazione abusiva del suolo pubblico. L’operazione, partita ieri, ha visto gli agenti impegnati in 8 controlli nel centro storico, riscontrando irregolarità in 5 casi. Gli esercenti coinvolti sono stati sanzionati per aver occupato più spazio di quello loro assegnato. Le multe, comminate dalla squadra commercio coordinata dal comandante, il tenente colonnello Gianni Uras, ammontano a 173 euro ciascuna. Le autorità hanno avvertito che in caso di recidiva, è prevista la chiusura dell’attività da un minimo di 5 a un massimo di 8 giorni. Negli ultimi tempi, il centralino della Polizia locale era stato inondato da numerose segnalazioni da parte dei cittadini, che lamentavano l’invasione di tavolini e altre strutture in diverse aree della città, creando disagi alla viabilità pedonale e al decoro urbano. Questa iniziativa di controllo rappresenta una risposta concreta a tali lamentele, cercando di ristabilire l’ordine e il rispetto delle norme vigenti.

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie