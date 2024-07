Ascot, variazioni nei turni in provincia di Oristano

A partire da lunedì 10 luglio, ci saranno variazioni nei turni di alcuni Ascot, Ambulatori straordinari di comunità territoriale nella provincia di Oristano. L’ambulatorio di Gonnoscodina, situato in via Sardegna numero 2, sarà aperto ogni mercoledì dalle 9 alle 14. Potranno accedervi i residenti di Baradili, Baressa, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Mogoro, Morgongiori, Pompu, Simala, Sini e Siris. L’ambulatorio di Narbolia, in via Principe Amedeo numero 1, vedrà i turni inizialmente previsti per mercoledì 10 e 17 luglio posticipati a giovedì 11 e 18 luglio, sempre dalle 9 alle 14. Il servizio è disponibile anche per i cittadini di San Vero Milis e Zeddiani. L’ambulatorio di Santu Lussurgiu, situato in via degli Artigiani, sarà aperto martedì 9 dalle 9 alle 14, mercoledì 10 dalle 15 alle 20 e venerdì 12 dalle 15 alle 20. I turni dell’ambulatorio di San Vero Milis, in via Santa Barbara numero 13, previsti per mercoledì 10 e 17 luglio, sono posticipati a giovedì 11 e 18 luglio

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie