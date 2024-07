Femminicidio a Zeddiani, sconto di pena per l'assassino

Giorgio Meneghel, l’agricoltore 54enne che il 5 febbraio 2022 commise il femminicidio della moglie Daniela Cadeddu a Zeddiani, ha visto ridursi la sua pena da 21 a 19 anni. La decisione è frutto di un accordo tra la procura generale e l’avvocata Francesca Accardi, difensore di Meneghel. La Corte d’assise d’appello di Cagliari ha riconosciuto le attenuanti generiche, prevalenti rispetto all’aggravante contestata. Il tragico evento è avvenuto all’alba, quando Meneghel, dopo essere uscito per andare al lavoro, è tornato a casa armato di una mazza da muratore. Entrato nella camera da letto, ha colpito ripetutamente la moglie mentre dormiva, causandole la morte. Subito dopo, ha chiamato i carabinieri confessando il delitto. Gli investigatori, giunti sul posto, hanno trovato il corpo senza vita di Daniela Cadeddu riverso sul letto in una pozza di sangue. Durante le indagini, Meneghel ha dichiarato di aver agito per paura di non poter più mantenere la moglie a causa dei suoi problemi di salute e delle difficoltà economiche legate alle spese per accudire animali randagi.

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

