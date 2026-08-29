(Adnkronos) - È Marco Bezzecchi il grande protagonista delle qualifiche della MotoGp ad Aragon oggi, sabato 29 agosto. Il pilota italiano agguanta una splendida pole position e ritocca il primato del circuito spagnolo, fermando il cronometro in 1:44.962 davanti ai fratelli Marquez, Marc e Alex. Tutta spagnola la seconda fila con Raul Fernandez (quarto), Jorge Martin (quinto) e Pedro Acosta. Più indietro gli italiani: settimo Fabio Di Giannantonio, ottavo Francesco Bagnaia. Alle 15 si torna in pista per la gara sprint, che assegnerà i primi punti del weekend.

Ecco la griglia di partenza del Gp di Aragon di domani, domenica 30 agosto:

1. Marco Bezzecchi (Aprilia)

2. Marc Marquez (Ducati)

3. Alex Marquez (Ducati)

4. Raul Fernandez (Aprilia)

5. Jorge Martin (Aprilia)

6. Pedro Acosta (KTM)

7. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

8. Francesco Bagnaia (Ducati)

9. Johann Zarco (Honda)

10. Diogo Moreira (Honda)

11. Fermin Aldeguer (Ducati)

12. Franco Morbidelli (Ducati)

13. Jack Miller (Yamaha)

14. Brad Binder (KTM)

15. Joan Mir (Honda)

16. Enea Bastianini (KTM)

17. Fabio Quartararo (Yamaha)

18. Luca Marini (Honda)

19. Alex Rins (Yamaha)

20. Pol Espargarò (KTM)

21. Toprak Razgatglioglu (Yamaha)

22. Lorenzo Savadori (Aprilia)