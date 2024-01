Vallermosa

Arresti domiciliari in una RSA per un uomo di 52 anni



Dovrà scontare 3 anni e 6 mesi agli arresti domiciliari un cagliaritano di 52 anni riconosciuto colpevole di maltrattamenti in famiglia.

I fatti risalgono al 2021, l’uomo era stato denunciato dalla compagna per le continue vessazioni, che avevano reso la convivenza impossibile.

Dopo gli accertamenti dei carabinieri, la Procura della Repubblica aveva ottenuto l’allontanamento dell’uomo dalla casa di famiglia, a Pirri, e il divieto di avvicinamento alla vittima.

L’accusato si era trasferito a Vallermosa. Dopo la condanna, stamattina i carabinieri della stazione di Vallermosa hanno notificato all’imputato l’ordinanza emessa dall’ufficio Siep (sistema informativo esecuzioni penali) del Tribunale di Cagliari. Come detto, l’uomo sconterà la pena non in carcere ma agli arresti domiciliari, nella RSA “Randazzo”, sulla strada provinciale 3, dove già alloggiava.

Mercoledì, 17 gennaio 2024