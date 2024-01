Il cammino è proseguito lungo il centro abitato fino alla Strada Provinciale 24, offrendo una panoramica continua sul lago Omodeo. La strada, ormai sterrata e poco frequentata, se non dai pastori con le loro greggi, ha garantito un’esperienza sicura per i pellegrini.

Il nono cammino avrà luogo il 21 gennaio, con partenza dalla chiesa campestre delle Grazie ad Aidomaggiore. “Sarà un’occasione unica per esplorare nuraghi, dolmen e stele con simboli cristiani. L’appuntamento è fissato per le ore 14:00 presso il novenario delle Grazie”, ha concluso don Ignazio Serra, responsabile della Pastorale del turismo dell’Arcidiocesi di Oristano. “Di settimana in settimana, mese dopo mese, fino ad aprile, l’Ufficio per la Pastorale del turismo arborense continua a promuovere il cammino lento, la spiritualità, la cultura e la bellezza di un angolo della nostra Sardegna”.