Cagliari

Il presidente degli autonomi, Peppino Balia, contesta le penali imposte dalla compagnia



“Abuso di dipendenza economica perpetrato dalla compagnia nei confronti dei propri gestori”: è la motivazione della causa contro l’Eni avviata dall’avvocato Faustino Liuzzi per conto dell’Angac, l’associazione nazionale autonoma di categoria dei distributori di carburante.

“Il ricorso all’applicazione sanzionatoria di penali per superamento del prezzo massimo”, ha detto Peppino Balia, presidente nazionale dell’Angac, “secondo il nostro legale sostanzia un vero e proprio atto di abuso di dipendenza economica, destinato a minare la già precaria sopravvivenza commerciale e contrattuale del gestore”.

La vertenza giudiziaria è finalizzata all’accertamento ed alla condanna inibitoria di tale “condotta vessatoria”, originata da un accordo economico delle compagnie da subito disconosciuto da Angac e dai suoi associati: “Come associazione ci siamo sempre battuti contro quell’accordo”, ricorda Balia, “non condividendo le intese raggiunte e le scelte operate dalle altre associazioni di categorie che l’avevano firmato”.

“Sotto il profilo squisitamente tecnico” ha aggiunto l’avvocato Faustino Liuzzi, “con l’applicazione illegittima di penali l’Eni altera l’equilibrio contrattuale ed economico intercorrente con i propri gestori, i quali attraverso compensazioni arbitrarie vedono negativizzarsi il proprio conto economico ed avvicinarsi lo spettro della risoluzione contrattuale e la cessazione della propria attività commerciale”.

Il presidente dell’Angac ha spiegato che si è deciso di ricorrere alle vie giudiziarie, unitamente alla contrapposizione sindacale, per tutelare in concreto i propri associati. “Ci sembra questa la miglior risposta” ha dichiarato Peppino Balia, “che ci sentiamo di dare a coloro che lamentano un immobilismo sindacale e che criticano la nostra linea d’azione, caratterizzata da sempre dall’interazione tra il confronto politico-sindacale e il ricorso alla via giudiziaria. Invitiamo chi ancora non è nostro associato ad unirsi a noi, diventando protagonista fiero ed orgoglioso nella difesa dei propri diritti”.

Giovedì, 11 gennaio 2024