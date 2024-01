Non ci si ferma alle campagne di scavo archeologico avviate nel sito di Mont’e Prama, insieme alla Soprintendenza di Cagliari: la Fondazione – che nel 2023 ha istituito un’area scientifica e ha assunto tre archeologhe specializzate di Cabras – guarda all’intero Sinis. “Qui a Cabras non è mai stata fatta una prospezione della laguna”, dice l’archeologo Giorgio Murru, responsabile scientifico della Fondazione, “in Sardegna questo lavoro è stato fatto a Santa Gilla e ha permesso di trovare centinaia di anfore”.

Un’ampia esplorazione dei fondali dello stagno di Cabras, per capire cosa possa riemergere dalla laguna. È tra gli interventi che la Fondazione Mont’e Prama promuoverà nei prossimi mesi. Nelle scorse ore sono state presentate alla Soprintendenza di Cagliari e Oristano ben tre richieste di concessione: una per la laguna e le altre per l’area preistorica di Conca de Illoni e l’area nuragica di Cannevadosu. “I cantieri”, spiega il presidente della Fondazione, Anthony Muroni, “verranno aperti all’inizio della primavera”.

Tra i temi caldi a Mont’e Prama c’è certamente quello degli espropri delle aree confinanti. “È in corso un’opera di esproprio da parte del Comune di Cabras, con fondi regionali. Il decreto di pubblica utilità del Ministero della Cultura”, aggiunge Muroni, “risale all’ottobre 2021. E recentemente l’amministrazione comunale ha fatto sapere che ci sono problemi con uno degli espropriati, che ha fatto ricorso”.

“Inoltre”, va avanti il presidente della Fondazione, “è stato riaperto l’ipogeo di San Salvatore, chiuso da quattro anni, ed è stata restaurata la chiesetta sovrastante. C’è poi un secondo cantiere a San Salvatore per un centro servizi, uno spazio che sarà a disposizione anche delle associazioni che operano nella borgata”.

Lo scorso anno è stato aperto anche il cantiere per il rifacimento della recinzione perimetrale dell’area archeologica di Tharros. “Un’opera”, dice Muroni, “che era attesa da 25 anni ed è stata finanziata dalla Regione. E poi sono arrivati 2,5 milioni di euro, con il Pnrr, per l’accessibilità di Tharros, un progetto realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Architettura dell’Università di Cagliari”. Grazie a questo intervento, il sito avrà una nuova biglietteria, un nuovo ristorante-bar e bookshop. Verrà realizzato un nuovo accesso, ci sarà un deposito bagagli e bagni. I visitatori – che a Tharros sono in maggioranza stranieri – avranno la possibilità di vedere video sul parco archeologico del Sinis. Si migliorerà l’accessibilità per i disabili e ci saranno audioguide. “Perché”, insiste il presidente della Fondazione Mont’e Prama, “tutti hanno diritto di accedere ai luoghi della cultura”.

La Fondazione Mont’e Prama oggi conta 22 dipendenti. L’organico sarà presto completato con un restauratore (proprio stamane si sono tenute le selezioni, ndr). E il 22 gennaio scadranno le domande relative al bando per l’individuazione del nuovo direttore: finora sono state presentate 18 candidature.

