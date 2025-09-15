(Adnkronos) - Una ragazzina di 15 anni è morta dopo essere stata investita da un mezzo pesante a Giustino, in Trentino. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che stanno ricostruendo esattamente la dinamica dell'accaduto. Da una primissima ricostruzione la 15enne, che doveva prendere la corriera per andare a scuola, è stata investita mentre attraversava la strada. Proseguono le indagini per fare luce sull'esatta dinamica dell'incidente.
