Belve, Iva Zanicchi inciampa e cade mentre lascia lo studio

(Adnkronos) - Una rovinosa caduta di Iva Zanicchi dal palco di 'Belve' negli studi di Rai 2 ha chiuso la seconda puntata del programma condotto da Francesca Fagnani. L'incidente è stato mostrato nel segmento finale della trasmissione di martedì 4 novembre. La caduta si è verificata durante la registrazione del programma, al termine dell'intervista all'ospite.

Mentre lasciava il palco, dopo l'intervista con Francesca Fagnani, la cantante 85enne è inciampata nel celeberrimo binario che attraversa lo studio ed è caduta a terra. Francesca Fagnani si è subito avvicinata, preoccupata, ma Iva Zanicchi ha rassicurato tutti. "Non mi sono fatta male, cado in continuazione", ha detto Zanicchi mentre veniva aiutata a rialzarsi in piedi. "Comunque sai cadere benissimo", ha commentato Francesca Fagnani. E poi ancora: "Ma non ti sei fatta male?". "No, perché il culo mi ha tenuto", ha risposto Iva Zanicchi. Curiosamente, prima di entrare in studio, la cantante era stata ripresa mentre firmava la liberatoria e si concedeva una battuta premonitrice: "Se mi rompo una gamba, voi ve ne fottete...".