(Adnkronos) - Omicidio oggi a Palermo. Un uomo è stato ucciso a colpi di pistola all'interno della farmacia Sacro Cuore in piazza Principe Camporeale.
La vittima era un dipendente della farmacia.
Indaga la Polizia.
