Inter-Lazio 1-0, gol di Lautaro: il match in diretta
L'Inter affronta la Lazio oggi 9 novembre nel posticipo dell'undicesima giornata della Serie A. I nerazzurri, che hanno 21 punti, con una vittoria aggancerebbero la Roma in vetta alla classifica.
La Lazio è a quota 15 e ha bisogno di un risultato positivo per avvicinare la zona europea della classifica.
