Lando Norris vince il Gp del Brasile e consolida il primato nel Mondiale 2025. Il pilota britannico della McLaren oggi 9 novembre a Interlagos precede la Mercedes di Kimi Antonelli e la Red Bull di Max Verstappen. Quarto posto per la Mercedes di George Russell e quinta piazza per la McLaren di Oscar Piastri. Giornata nera per la Ferrari: Charles Leclerc e Lewis Hamilton si ritirano.

L'ordine d'arrivo del Gp del Brasile

1. Lando Norris (McLaren) 1h32'01''596;

2. Kimi Antonelli (Mercedes) + 10''388;

3. Max Verstappen (Red Bull) +10''750;

4. George Russell (Mercedes) + 15''267;

5. Oscar Piastri (McLaren) + 15''749;

6. Oliver Bearman (Haas) + 29''630;

7. Liam Lawson (RB) + 52''642;

8. Isack Hadjar (RB) + 52''873;

9. Nico Hulkenberg (Sauber) + 53''324;

10. Pierre Gasly (Alpine) + 53''914;

11. Alex Albon (Williams) + 54''184;

12. Esteban Ocon (Haas) + 54''696;

13. Carlos Sainz (Williams) + 55''420;

14. Fernando Alonso (Aston Martin) + 55''766;

15. Franco Colapinto (Alpine) + 57''777;

16. Lance Stroll (Aston Martin) + 58''247;

17. Yuki Tsunoda (Red Bull) + 1'09''176.

Ritirati: Charles Leclerc (Ferrari), Lewis Hamilton (Ferrari), Gabriel Bortoleto (Sauber).

La classifica del Mondiale piloti

1. Lando Norris 390 punti;

2. Oscar Piastri 366;

3. Max Verstappen 341;

4. George Russell 276;

5. Charles Leclerc 214;

6. Lewis Hamilton 148;

7. Kimi Antonelli 122;

8. Alex Albon 73;

9. Nico Hulkenberg 43;

10. Isack Hadjar 43;

11. Oliver Bearman 40;

12. Fernando Alonso 40;

13. Carlos Sainz 38;

14. Liam Lawson 36;

15. Lance Stroll 32;

16. Esteban Ocon 30;

17. Yuki Tsunoda 28;

18. Pierre Gasly 22;

19. Gabriel Bortoleto 19;

20. Franco Colapinto 0.

La classifica del Mondiale costruttori

1. McLaren 756 punti;

2. Mercedes 398;

3. Red Bull 366;

4. Ferrari 362;

5. Williams 111;

6. RB 82;

7. Aston Martin 72;

8. Haas 70;

9. Sauber 62;

10. Alpine 22.